В России создали квас с бета-каротином для защиты здоровья

Как сообщила доцент кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Светлана Меренкова, секрет нового кваса — в добавлении экстракта хвои, богатого каротиноидами. Концентрация полезных веществ в напитке достигает 1,65 мг%, что почти вдвое превышает показатели традиционного кваса.

Бета-каротин, содержащийся в хвойном экстракте, является мощным антиоксидантом и природным источником витамина А. Он помогает защитить кожу от повреждений ультрафиолетом, замедляет старение клеток, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет иммунитет.

Для создания полезного экстракта ученые использовали метод спиртовой мацерации: растительное сырье выдерживают в растворе спирта, что позволяет каротиноидам эффективно переходить в жидкость. Полученный экстракт добавляют в квас в строго рассчитанных пропорциях.