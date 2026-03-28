В России создали лазерный комплекс для производства эндопротезов

Опубликовано 28 марта 2026, 23:10
В России создали лазерный комплекс для производства эндопротезовУстановка ориентирована на серийное производство
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сообщили, что ученые вуза разработали первый в России лазерный комплекс для нанесения пористого покрытия на элементы эндопротезов тазобедренного сустава. Разработка основана на методах лазерной порошковой наплавки и аддитивного производства.
© Ferra.ru
Ключевым отличием от аналогов является комплексный подход. Он в себя включает полностью готовую производственную систему. Она позволяет увеличить производительность в несколько раз и снизить себестоимость, отметь в пресс-службе.
В проекте участвовали АО «Армалит», ООО «Рутил», ООО «Эндоарт» и ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена» Минздрава России.
Комплекс уже прошел испытания. В ближайшее время его передадут промышленному партнеру. После клинических испытаний установка сможет обеспечивать до 10% от общероссийского объема эндопротезов. Разработка снижает зависимость от импорта и укрепляет технологический суверенитет.