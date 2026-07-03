В России создали линейку датчиков для газотурбинных установок судов

Опубликовано 03 июля 2026, 14:211 мин.
В России создали линейку датчиков для газотурбинных установок судовОборудование заменит импортные аналоги
НПП «Эталон», входящее в «РТ-Техприемку» Ростеха, разработало полный набор датчиков температуры для морских газотурбинных установок. Проект выполнен по заказу судостроительного предприятия Санкт-Петербурга и направлен на замену иностранных решений.
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Разработанная линейка включает четыре типа датчиков: для измерения температуры воды, воздуха газотурбины, выхлопных газов и смазочного масла на выходе из турбины. Для каждого типа оборудования был подобран индивидуальный диапазон и конструкция.
Технические характеристики различаются в зависимости от назначения. Датчики воды и воздуха работают в диапазоне от −50 до +180 °С, для смазочного масла от −60 до +200 °С, а для выхлопных газов от −40 до +800 °С. Все изделия прошли испытания у заказчика, после чего предприятие полностью перешло на российские аналоги.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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