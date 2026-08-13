В России
Опубликовано 13 августа 2026, 16:13
1 мин.

В России создали линейку спасательного оборудования для судов

Оборудование проходит завершающие испытания
В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что специалисты разработали серию спасательных шлюпок и спусковых устройств для российских судов. Испытания оборудования проводит Средне-Невский судостроительный завод.
В России создали линейку спасательного оборудования для судов

© Ferra.ru

Линейка рассчитана на ледоколы, танкеры, сухогрузы, рыболовные суда, суда обеспечения и другие морские объекты. Вместимость спасательных и дежурных шлюпок составляет от 6 до 65 человек. В составе серии есть 16-местная свободнопадающая модель.

Для арктических условий создана 65-местная шлюпка. Она рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 45 градусов и предназначена для ледоколов проектов 22 220, 21 900 М и 21 900 М², отметили в пресс-службе.

Большинство образцов уже изготовлено и испытано. Следующим этапом станет подготовка оборудования к серийному производству и установке на судах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России создали линейку спасательного оборудования для судов