В России создали линейку спасательного оборудования для судов

Линейка рассчитана на ледоколы, танкеры, сухогрузы, рыболовные суда, суда обеспечения и другие морские объекты. Вместимость спасательных и дежурных шлюпок составляет от 6 до 65 человек. В составе серии есть 16-местная свободнопадающая модель.

Для арктических условий создана 65-местная шлюпка. Она рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 45 градусов и предназначена для ледоколов проектов 22 220, 21 900 М и 21 900 М², отметили в пресс-службе.

Большинство образцов уже изготовлено и испытано. Следующим этапом станет подготовка оборудования к серийному производству и установке на судах.