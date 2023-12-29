В России создали лиофилизированную плазму для каждой группы крови

В России создали лиофилизированную плазму для каждой группы кровиВключая редкую четвертую
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о разработке лиофилизированной плазмы институтом гематологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Этот уникальный продукт, созданный для каждой группы крови, включает в себя особо ценный универсальный вариант для редкой четвертой группы (резус отрицательный).
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Лиофилизация представляет собой процесс мягкого высушивания материала из замороженного состояния, сохраняя важные биологически активные вещества и белки почти неизменными.
Этот универсальный продукт может быть использован без предварительного определения группы крови и становится крайне востребованным для силовых структур в сложных ситуациях, когда немедленно нужно ввести плазму, но нет возможности проверить группу крови получателя.
Скворцова отметила высокий интерес к этому инновационному продукту со стороны силовых структур, подчеркнув его важность в ситуациях, требующих быстрого и эффективного вмешательства без предварительной проверки группы крови получателя.