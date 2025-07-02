В России создали литий-ионные батареи для троллейбусов с автономным ходом

Батареи нового поколения создавались изначально для беспилотных авиационных систем, но успешно применяются и в наземном электротранспорте. Благодаря им троллейбус может проехать более 35 километров без подключения к контактной сети. Это существенно улучшает маневренность транспорта и повышает безопасность, особенно при авариях на линии или отключениях электроснабжения, когда троллейбус сохраняет возможность продолжать маршрут.

Аккумуляторы рассчитаны на срок службы до семи лет, при этом они сохраняют более 80% своей первоначальной емкости. Кроме того, батареи устойчивы к экстремальным температурным условиям — от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия.