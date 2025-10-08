В России создали ловушку для насекомых с креплением на дрон

Главное преимущество новой ловушки в том, что она не требует постоянного ручного обслуживания. Благодаря магнитной системе конструкцию можно быстро закрепить на беспилотнике, который доставит устройство в нужную точку и позже вернет его для анализа.

Корпус ловушки выполнен из двух пластиковых полусфер, покрытых клеевым составом и аттрактантом — веществом, которое привлекает насекомых. Внутри установлен модуль со светодиодами, создающими ультрафиолетовое свечение. Такое сочетание света и запаха позволяет собрать большее количество вредителей, чем традиционные методы.

Разработка предназначена для дронов, способных поднимать груз весом около 200−300 граммов.