В России
Опубликовано 05 августа 2026, 17:10
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В России создали магнитные наночастицы для беспроводной стимуляции мозга

Разработка успешно испытана на мышах
В пресс-служба «Сколтеха» сообщили, что ученые разработали магнитные наночастицы с биоразлагаемой полимерной оболочкой, которые могут стать альтернативой имплантируемым электродам для стимуляции нервной системы. В перспективе технологию рассматривают для помощи пациентам с болезнью Паркинсона, эпилепсией и другими заболеваниями, пишет ТАСС.
В России создали магнитные наночастицы для беспроводной стимуляции мозга

© Ferra.ru

Основой разработки стали частицы магнетита — соединения железа и кислорода. Они помещены в оболочку из полилактида, биоразлагаемого полимера. При воздействии переменного магнитного поля наночастицы формируют электрические импульсы, способные воздействовать на нейроны.

В пресс-службе отметили, что технологию проверили на мышах, разместив частицы рядом с участком блуждающего нерва, отвечающим за дыхание и сердечный ритм. Эксперименты показали учащение дыхания и замедление пульса после достижения порога активации. По данным разработчиков, использование магнетита вместо кобальта и никеля позволило отказаться от токсичных материалов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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