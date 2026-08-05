В России создали магнитные наночастицы для беспроводной стимуляции мозга

Опубликовано 05 августа 2026, 17:101 мин.
В России создали магнитные наночастицы для беспроводной стимуляции мозгаРазработка успешно испытана на мышах
В пресс-служба «Сколтеха» сообщили, что ученые разработали магнитные наночастицы с биоразлагаемой полимерной оболочкой, которые могут стать альтернативой имплантируемым электродам для стимуляции нервной системы. В перспективе технологию рассматривают для помощи пациентам с болезнью Паркинсона, эпилепсией и другими заболеваниями, пишет ТАСС.
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Основой разработки стали частицы магнетита — соединения железа и кислорода. Они помещены в оболочку из полилактида, биоразлагаемого полимера. При воздействии переменного магнитного поля наночастицы формируют электрические импульсы, способные воздействовать на нейроны.
В пресс-службе отметили, что технологию проверили на мышах, разместив частицы рядом с участком блуждающего нерва, отвечающим за дыхание и сердечный ритм. Эксперименты показали учащение дыхания и замедление пульса после достижения порога активации. По данным разработчиков, использование магнетита вместо кобальта и никеля позволило отказаться от токсичных материалов.