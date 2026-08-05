В России создали магнитные наночастицы для беспроводной стимуляции мозга

Основой разработки стали частицы магнетита — соединения железа и кислорода. Они помещены в оболочку из полилактида, биоразлагаемого полимера. При воздействии переменного магнитного поля наночастицы формируют электрические импульсы, способные воздействовать на нейроны.

В пресс-службе отметили, что технологию проверили на мышах, разместив частицы рядом с участком блуждающего нерва, отвечающим за дыхание и сердечный ритм. Эксперименты показали учащение дыхания и замедление пульса после достижения порога активации. По данным разработчиков, использование магнетита вместо кобальта и никеля позволило отказаться от токсичных материалов.