В России создали малотоксичное противораковое соединение

Особенность разработки — ее безопасность для здоровых тканей. Тесты на мышах подтвердили, что вещество относится к классу практически нетоксичных препаратов. Это открывает перспективы для создания новых целевых лекарств с меньшими побочными эффектами.

Сейчас соединение проходит испытания на биологических моделях. Ученые готовятся к доклиническим исследованиям по международным стандартам. Для ускорения процесса разработчики используют технологии искусственного интеллекта, анализируя Big Data для выявления связей между структурой вещества и его биологической активностью.