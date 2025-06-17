В России
Опубликовано 17 июня 2025, 13:03
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В России создали малотоксичное противораковое соединение

Препарат показал эффективность в 50 раз выше аналогов
В пресс-службе Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сообщили, что ученые вуза создали новое химическое соединение с высокой противоопухолевой активностью и минимальной токсичностью. По данным исследований, его эффективность против раковых клеток более чем в 50 раз превышает показатели одобренного FDA аналога.
В России создали малотоксичное противораковое соединение

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Особенность разработки — ее безопасность для здоровых тканей. Тесты на мышах подтвердили, что вещество относится к классу практически нетоксичных препаратов. Это открывает перспективы для создания новых целевых лекарств с меньшими побочными эффектами.

Сейчас соединение проходит испытания на биологических моделях. Ученые готовятся к доклиническим исследованиям по международным стандартам. Для ускорения процесса разработчики используют технологии искусственного интеллекта, анализируя Big Data для выявления связей между структурой вещества и его биологической активностью.