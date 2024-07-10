В России создали математическую модель для точной обработки авиадеталей

Производители авиационной техники стремятся уменьшить массу деталей, используя лёгкие, но прочные материалы. Однако сложность обработки таких материалов часто приводит к большому количеству брака. Учёные предложили решение, позволяющее быстрее обрабатывать детали без потери качества.

Модель учитывает силы резания, закрепления и остаточные напряжения, что позволяет рассчитывать оптимальные режимы обработки. Эксперименты показали, что расхождение между расчетными и реальными значениями погрешности не превышает 10%. Разработка уже опробована на специальных образцах и показала высокую эффективность.