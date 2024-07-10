В России создали математическую модель для точной обработки авиадеталей

Опубликовано 10 июля 2024, 16:28
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В России создали математическую модель для точной обработки авиадеталейИз титановых и алюминиевых сплавов
Учёные Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали математическую модель, повышающую точность изготовления деталей авиадвигателей из титановых и алюминиевых сплавов. Эта инновация снижает количество брака и повышает производительность, делая авиаперевозки доступнее и безопаснее.
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Производители авиационной техники стремятся уменьшить массу деталей, используя лёгкие, но прочные материалы. Однако сложность обработки таких материалов часто приводит к большому количеству брака. Учёные предложили решение, позволяющее быстрее обрабатывать детали без потери качества.
Модель учитывает силы резания, закрепления и остаточные напряжения, что позволяет рассчитывать оптимальные режимы обработки. Эксперименты показали, что расхождение между расчетными и реальными значениями погрешности не превышает 10%. Разработка уже опробована на специальных образцах и показала высокую эффективность.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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