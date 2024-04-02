В России создали материал для 3D-печати из непрерывного углеродного волокна

Углеродное волокно отличается высокой прочностью, легкостью и устойчивостью к высоким температурам и химическим воздействиям. Филаменты на его основе могут использоваться в специальных принтерах для 3D-печати. Подобные технологии уже применяются в других странах, но для России это стало первым опытом.

Ученые СПбПУ также разработали лабораторную установку для производства углеродных филаментов, а также работают над технологией, позволяющей увеличить производительность этого процесса в десятки раз. Это открывает новые перспективы для отечественной промышленности и науки, а также подтверждает ведущую роль университета в разработке передовых технологий.