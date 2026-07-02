В России
Опубликовано 02 июля 2026, 07:49
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В России создали материал для 3D-печати радиоэлектронных компонентов

Разработка работает на частоте 49 ГГц
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского государственного университета разработали новый магнитный композитный материал для 3D-печати, который может применяться при изготовлении элементов радиоэлектроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Magnetic Materials (Q2).
В России создали материал для 3D-печати радиоэлектронных компонентов

© Ferra.ru

Основой материала стали пластиковые нити для FDM-принтеров с добавлением порошка гексаферрита. Исследования показали, что композит сохраняет механические, магнитные и электромагнитные свойства после печати.

Материал избирательно поглощает электромагнитное излучение на частоте около 49 ГГц, выполняя функцию узкополосного фильтра. По данным исследователей, с увеличением концентрации гексаферрита этот эффект усиливается.

Разработка позволит изготавливать с помощью бытовых и промышленных 3D-принтеров функциональные фильтры, антенны и сенсоры. Следующим этапом станет исследование гибких композитов и расширение линейки материалов совместно с химиками.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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