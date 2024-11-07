В России создали материал для односторонней светопередачи и проводимости

По словам главного научного сотрудника МФТИ (Долгопрудный) Александра Шалина, разработанный асимметричный электрод можно использовать для тонкопленочных солнечных батарей и скрытых камер. Свет проникает через него на матрицу, но обратно не возвращается, что повышает эффективность устройств. Это также позволяет снизить потери света в солнечных батареях, где обычно большая часть излучения не поглощается.

Материал представляет собой метаматериал — структуру, созданную из множества наночастиц, которые необычно взаимодействуют со светом. Учёные использовали наноструктурированную алюминиевую плёнку с микросферами диоксида кремния, что позволило материалу пропускать более 90% света, сохраняя при этом отличную проводимость.

Главной особенностью этой разработки стал эффект фотонного наноджета, который позволяет свету проходить через материал почти без потерь. Это дает возможность управлять светопропусканием, пропуская его в основном в одном направлении.