В России создали материал для преобразования тепла в электричество

Традиционные производственные процессы сопровождаются выделением большого количества тепла, которое, как правило, рассеивается в окружающую среду. Новый материал, предложенный учеными, решает эту проблему благодаря уникальной пористой структуре, которая повышает его термоэлектрические характеристики.

Основа материала — перовскит манганита кальция с добавками марокита, минерала, богатого марганцем. Оптимальная пористость (10−22%) позволяет добиться баланса между теплопроводностью и электрической проводимостью. По словам руководителя проекта Сергея Юдина, этот подход не только эффективен, но и экономичен, так как исключает использование энергоемких технологий, таких как высокотемпературный обжиг.

Новый материал можно применять в термоэлектрических генераторах, которые способны преобразовывать до 20% потерянного тепла в электроэнергию.