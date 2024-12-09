В России
Опубликовано 09 декабря 2024, 17:47
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В России создали материал для преобразования тепла в электричество

Новая разработка повышает энергоэффективность
Ученые из НИТУ МИСИС разработали новый подход к созданию термоэлектрических материалов, способных преобразовывать тепло в электричество. Эти материалы могут найти применение в промышленности для утилизации тепловых потерь, что сделает производство более энергоэффективным и экологичным.
В России создали материал для преобразования тепла в электричество

© Ferra.ru

Традиционные производственные процессы сопровождаются выделением большого количества тепла, которое, как правило, рассеивается в окружающую среду. Новый материал, предложенный учеными, решает эту проблему благодаря уникальной пористой структуре, которая повышает его термоэлектрические характеристики.

Основа материала — перовскит манганита кальция с добавками марокита, минерала, богатого марганцем. Оптимальная пористость (10−22%) позволяет добиться баланса между теплопроводностью и электрической проводимостью. По словам руководителя проекта Сергея Юдина, этот подход не только эффективен, но и экономичен, так как исключает использование энергоемких технологий, таких как высокотемпературный обжиг.

Новый материал можно применять в термоэлектрических генераторах, которые способны преобразовывать до 20% потерянного тепла в электроэнергию.