В России создали материал для снижения шума авиадвигателей

Опубликовано 03 ноября 2025, 21:011 мин.
В России создали материал для снижения шума авиадвигателейДля ПД-8 и ПД-14
Специалисты Ростеха разработали отечественные звукопоглощающие конструкции для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14, выпускаемых Объединённой двигателестроительной корпорацией. Новый материал позволит снизить уровень шума в соответствии с международными стандартами ICAO.
© Ferra.ru
Основой технологии стали многослойные панели с сотовой структурой, через которую рассеивается звуковая волна. Важным элементом конструкции является стеклосотопласт — материал, сохраняющий свои свойства при высоких температурах и механических нагрузках. Он устойчив к нагреву до 300 °C, что критично для эксплуатации в составе авиационных двигателей.
Все компоненты панелей, включая стеклоткань и связующие вещества, полностью российского производства. Это делает разработку полностью независимой от импорта и позволяет применять её в серийном производстве двигателей.