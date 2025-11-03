В России создали материал для снижения шума авиадвигателей

Основой технологии стали многослойные панели с сотовой структурой, через которую рассеивается звуковая волна. Важным элементом конструкции является стеклосотопласт — материал, сохраняющий свои свойства при высоких температурах и механических нагрузках. Он устойчив к нагреву до 300 °C, что критично для эксплуатации в составе авиационных двигателей.

Все компоненты панелей, включая стеклоткань и связующие вещества, полностью российского производства. Это делает разработку полностью независимой от импорта и позволяет применять её в серийном производстве двигателей.