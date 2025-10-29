В России создали материал для термостойкой изоляции

Опубликовано 29 октября 2025, 19:111 мин.
В России создали материал для термостойкой изоляцииФосфат титана повышает температуру разложения на 27°
Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали новый материал — фосфат титана с иерархической структурой. Его можно использовать для создания изоляции электропроводки, которая выдерживает более высокие температуры.
Новый фосфат титана имеет сложную архитектуру, включающую наночастицы и микросферы, что придает ему уникальные физико-химические свойства. Материал создан на кафедре экологии и химической технологии и в Научно-образовательном центре «Нанотехнологии» ЮУрГУ.
Исследователи установили, что добавление этого вещества в поливинилхлорид (ПВХ) увеличивает температуру разложения изоляции на 27 градусов — с 300 до 327 °C. Это делает проводку более устойчивой к нагреву.
По словам директора НОЦ «Нанотехнологии» Вячеслава Авдина, повышенная термостойкость достигается за счет необычной структуры кристаллов, которая отличается от обычных форм, возникающих при стандартной кристаллизации.
Работа выполнена в рамках программы «Приоритет-2030».