В России создали материал для термостойкой изоляции

Новый фосфат титана имеет сложную архитектуру, включающую наночастицы и микросферы, что придает ему уникальные физико-химические свойства. Материал создан на кафедре экологии и химической технологии и в Научно-образовательном центре «Нанотехнологии» ЮУрГУ.

Исследователи установили, что добавление этого вещества в поливинилхлорид (ПВХ) увеличивает температуру разложения изоляции на 27 градусов — с 300 до 327 °C. Это делает проводку более устойчивой к нагреву.

По словам директора НОЦ «Нанотехнологии» Вячеслава Авдина, повышенная термостойкость достигается за счет необычной структуры кристаллов, которая отличается от обычных форм, возникающих при стандартной кристаллизации.

Работа выполнена в рамках программы «Приоритет-2030».