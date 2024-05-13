В России создали материалы для электроники нового поколения

Опубликовано 13 мая 2024, 18:45
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В России создали материалы для электроники нового поколенияМогут работать на ультравысоких частотах
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые РТУ МИРЭА представили ряд инновационных материалов, которые могут использоваться в новых электронных устройствах. Среди них сегнето-, пиро-, пьезоэлектрики и пленочные электреты, способные работать на сверхвысоких и ультравысоких частотах электромагнитного излучения.
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Эти материалы могут быть использованы для создания новых сенсоров для датчиков давления и вибрации, а также для изготовления накопителей электрической энергии повышенной емкости. Они обладают экологической безопасностью и могут работать в экстремальных условиях высоких температур и давлений, отметили в пресс-службе.
Разработанные материалы также позволяют снизить стоимость производства электроники, благодаря использованию более доступных и дешевых материалов для изготовления электродов и переключателей. Это открывает новые перспективы в области создания современных электронных устройств и поддерживает развитие печатной электроники.