В России создали материалы для электроники нового поколения

Эти материалы могут быть использованы для создания новых сенсоров для датчиков давления и вибрации, а также для изготовления накопителей электрической энергии повышенной емкости. Они обладают экологической безопасностью и могут работать в экстремальных условиях высоких температур и давлений, отметили в пресс-службе.

Разработанные материалы также позволяют снизить стоимость производства электроники, благодаря использованию более доступных и дешевых материалов для изготовления электродов и переключателей. Это открывает новые перспективы в области создания современных электронных устройств и поддерживает развитие печатной электроники.