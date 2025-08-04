В России создали материалы для энергонакопителей нового типа

В рамках проекта «Титан» ведётся производство отечественных суперконденсаторов, в разработке которых участвуют несколько научных организаций и предприятий. В числе исполнителей — Тамбовский государственный технический университет, Томский госуниверситет, компания «Элеконд» из Сарапула и Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.

Особое внимание уделяется созданию специальных нетканых материалов из полусинтетических волокон, которые ранее не производились в России. Эти материалы используются в качестве основы для фильтров, элементов накопителей энергии и других промышленных компонентов.

Учёные уже разработали технологии изготовления прочных и устойчивых к агрессивным средам бумаг. Такие материалы важны в производстве новых накопителей энергии, включая суперконденсаторы.