Опубликовано 19 марта 2026, 13:54
В России создали мембрану для более эффективного получения водорода

Новый материал повышает протонную проводимость на 50%
Специалисты НИУ «МЭИ» разработали мембрану для получения водорода методом электролиза воды. В пресс-службе университета сообщили, что новая разработка лучше удерживает электролит и снижает вымывание фосфорной кислоты, что увеличивает ресурс оборудования.
В электролизерах используются полимерные мембраны с фосфорной кислотой. Их недостатком является постепенное вымывание кислоты, из-за чего падает протонная проводимость. Ученые предложили добавлять в полимер на этапе синтеза пористые ароматические каркасы. Это наноматериалы с высокой площадью поверхности и стабильностью. Они образуют дополнительные водородные связи, которые удерживают электролит.

Благодаря этому протонная проводимость мембраны увеличивается до 50%, а вымывание кислоты уменьшается. Как отметил ректор вуза Николай Рогалев, разработка снизит стоимость «зеленого» и «желтого» водорода, получаемого электролизом. Проект выполнен на кафедре химии и электрохимической энергетики под руководством профессора Сергея Григорьева при поддержке Российского научного фонда.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
