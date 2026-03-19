В России создали мембрану для более эффективного получения водорода

В электролизерах используются полимерные мембраны с фосфорной кислотой. Их недостатком является постепенное вымывание кислоты, из-за чего падает протонная проводимость. Ученые предложили добавлять в полимер на этапе синтеза пористые ароматические каркасы. Это наноматериалы с высокой площадью поверхности и стабильностью. Они образуют дополнительные водородные связи, которые удерживают электролит.

Благодаря этому протонная проводимость мембраны увеличивается до 50%, а вымывание кислоты уменьшается. Как отметил ректор вуза Николай Рогалев, разработка снизит стоимость «зеленого» и «желтого» водорода, получаемого электролизом. Проект выполнен на кафедре химии и электрохимической энергетики под руководством профессора Сергея Григорьева при поддержке Российского научного фонда.