В России создали мембраны для снижения угарного газа в продуктах горения топлива

Опубликовано 10 апреля 2024, 17:14
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В России создали мембраны для снижения угарного газа в продуктах горения топливаНа 30%
В пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы сообщили, что российские ученые разработали новые мембраны, которые помогут снизить содержание угарного газа в продуктах сгорания топлива на 30%.
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Мембраны, созданные в рамках Национальной технологической инициативы, основаны на ароматических полиамидоимидах и повысят эффективность производства высокооктановых присадок к топливу, отметили в пресс-службе.
Эти новые присадки будут помогать полному сгоранию топлива, что сократит выбросы угарного газа и бензапирена в выхлопных газах. Кроме того, использование новых присадок позволит уменьшить нагарообразование в двигателях. По мнению ученых, это открывает новые перспективы для использования более безопасных и эффективных соединений в бензине.