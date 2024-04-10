В России создали мембраны для снижения угарного газа в продуктах горения топлива

Мембраны, созданные в рамках Национальной технологической инициативы, основаны на ароматических полиамидоимидах и повысят эффективность производства высокооктановых присадок к топливу, отметили в пресс-службе.

Эти новые присадки будут помогать полному сгоранию топлива, что сократит выбросы угарного газа и бензапирена в выхлопных газах. Кроме того, использование новых присадок позволит уменьшить нагарообразование в двигателях. По мнению ученых, это открывает новые перспективы для использования более безопасных и эффективных соединений в бензине.