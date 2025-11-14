В России создали мемристорные микросхемы для нейронных процессоров

Испытания показали, что характеристики разработки соответствуют лучшим мировым аналогам при высокой устойчивости к внешним воздействиям. Эти микросхемы могут стать основой для создания энергонезависимой памяти и нейроморфных процессоров, работающих по биоподобным принципам.

Нейроморфные системы имитируют функции человеческого мозга и способны решать задачи, недоступные традиционному искусственному интеллекту. Перспективы применения включают бортовую электронику, носимые устройства, компьютерные интерфейсы и технику для интернета вещей.