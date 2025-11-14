В России создали мемристорные микросхемы для нейронных процессоров

Опубликовано 14 ноября 2025, 23:551 мин.
В России создали мемристорные микросхемы для нейронных процессоровРазработка устойчива к радиации
Ученые Национального центра физики и математики впервые в стране изготовили мемристорные микросхемы для радиационно-стойких нейронных процессоров. Прототипы микросхем резистивной памяти RRAM интегрируют мемристоры с управляющими схемами КМОП.
Испытания показали, что характеристики разработки соответствуют лучшим мировым аналогам при высокой устойчивости к внешним воздействиям. Эти микросхемы могут стать основой для создания энергонезависимой памяти и нейроморфных процессоров, работающих по биоподобным принципам.
Нейроморфные системы имитируют функции человеческого мозга и способны решать задачи, недоступные традиционному искусственному интеллекту. Перспективы применения включают бортовую электронику, носимые устройства, компьютерные интерфейсы и технику для интернета вещей.