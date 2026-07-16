В России создали меры для ускорения внедрения технологий

Среди изменений эксперт отметил упрощение патентных процедур, льготы для изобретателей, развитие электронных сервисов и запуск крупных промышленных проектов. Роспатент внедрил возможность подачи заявок через Единый портал государственных услуг, что должно упростить оформление патентов.

Также продолжает работу Центр содействия опережающим технологиям, который помогает выводить перспективные разработки на рынок. По словам Максимова, реформа разрешительной деятельности позволила бизнесу экономить около 70 млрд рублей в год благодаря переводу процедур получения лицензий и разрешений в цифровой формат.