В России создали меры для ускорения внедрения технологий

Опубликовано 16 июля 2026, 19:151 мин.
В России создали меры для ускорения внедрения технологийЦифровизация упростила путь разработок на рынок
Доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов в беседе с ТАСС рассказал, что с 2022 года в России сформирована система мер, направленная на ускорение внедрения отечественных технологических разработок.
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Среди изменений эксперт отметил упрощение патентных процедур, льготы для изобретателей, развитие электронных сервисов и запуск крупных промышленных проектов. Роспатент внедрил возможность подачи заявок через Единый портал государственных услуг, что должно упростить оформление патентов.
Также продолжает работу Центр содействия опережающим технологиям, который помогает выводить перспективные разработки на рынок. По словам Максимова, реформа разрешительной деятельности позволила бизнесу экономить около 70 млрд рублей в год благодаря переводу процедур получения лицензий и разрешений в цифровой формат.