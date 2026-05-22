В России создали метод диагностики шизофрении по сигналам мозга

Опубликовано 22 мая 2026, 08:47
В России создали метод диагностики шизофрении по сигналам мозгаМатематическое разделение волн
Российские и швейцарские ученые разработали способ выявления шизофрении по скрытым компонентам электрических сигналов мозга. Исследователи из Института проблем машиноведения РАН, Института мозга человека РАН и фонда Brain and Trauma Foundation использовали метод «слепого разделения источников». Он позволяет математически восстановить исходные сигналы от разных нейронных сетей, даже если они сильно перекрываются.
По словам стажера-исследователя ИПМаш РАН Надежды Шанаровой, в эксперименте участвовали 68 пациентов и 132 здоровых добровольца. Они выполняли зрительный тест на когнитивный контроль и внимание. Сигналы от 19 электродов преобразовали в 11 компонент, а затем обучили модель машинного обучения. Результат: чувствительность составила 96,7%, специфичность 97,7%. Это значит, что система правильно распознает почти всех больных и редко ошибается у здоровых.
Шизофренией страдает около 1% населения, почти половина пациентов получает инвалидность. Традиционная диагностика основана на интервью и опросниках и часто бывает неточной. Новый подход указывает на конкретные нарушенные сети мозга, что открывает путь к таргетной терапии.