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В России
Опубликовано 26 марта 2024, 01:30
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В России создали метод для исследования материалов с помощью ИИ

Что поможет развитию научных исследований
В Московском технологическом университете «Сколтех» сообщили, что научные специалисты вуза представили новый метод исследования свойств материалов с использованием машинного обучения. Этот метод позволяет изучать поликристаллы, композитные материалы и системы с несколькими фазами с высокой точностью, сравнимой с результатами квантово-механических методов.

Основное преимущество нового метода заключается в его способности обучаться на локальных окружениях атомов, что позволяет учитывать сложные структуры материалов. Это открывает возможности для изучения механических свойств материалов, таких как алмазы, которые широко используются в промышленности.

Ученые отмечают, что новый метод позволяет проводить исследования на материалах, содержащих большое количество атомов, что невозможно сделать с помощью традиционных квантово-химических методов. Это открывает новые перспективы для изучения и разработки материалов с улучшенными свойствами и применением в различных отраслях промышленности.

Разработанный подход позволит более глубоко понять механические характеристики материалов, что способствует развитию научных исследований и технологических инноваций. Ученые надеются, что их работа поможет улучшить процессы производства и создать новые материалы с уникальными свойствами.