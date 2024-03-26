В России создали метод для исследования материалов с помощью ИИ

Основное преимущество нового метода заключается в его способности обучаться на локальных окружениях атомов, что позволяет учитывать сложные структуры материалов. Это открывает возможности для изучения механических свойств материалов, таких как алмазы, которые широко используются в промышленности.

Ученые отмечают, что новый метод позволяет проводить исследования на материалах, содержащих большое количество атомов, что невозможно сделать с помощью традиционных квантово-химических методов. Это открывает новые перспективы для изучения и разработки материалов с улучшенными свойствами и применением в различных отраслях промышленности.

Разработанный подход позволит более глубоко понять механические характеристики материалов, что способствует развитию научных исследований и технологических инноваций. Ученые надеются, что их работа поможет улучшить процессы производства и создать новые материалы с уникальными свойствами.