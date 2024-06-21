В России создали метод оценки влияния климата на безопасность электросетей

В пресс-службе вуза отметили, что разработанный инструмент позволяет анализировать структуру и частоту технологических нарушений в зависимости от временных промежутков, типов энергосистем и уязвимости оборудования.

Информационная панель с визуализацией данных и математическая модель оценивают потенциальные риски для электросетевого комплекса, обусловленные климатическими изменениями.

Ректор университета Николай Рогалев подчеркнул важность таких исследований в контексте государственной политики и необходимость разработки адаптивных мер для экономики страны.

Ученые отмечают, что последние годы характеризуются ростом аварийности из-за учащения экстремальных метеорологических явлений, что требует комплексного подхода к обеспечению надежного электроснабжения.