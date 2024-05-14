В России создали метод очистки нефтяных труб без их извлечения

Опубликовано 14 мая 2024, 12:00
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В России создали метод очистки нефтяных труб без их извлеченияИз скважин
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод очистки насосных труб в нефтяных скважинах, который позволяет избежать извлечения труб из скважин. Новая разработка, которая была запатентована, сокращает время и затраты на процесс.
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Основанная на горелке, созданной профессором НГУ Сергеем Сухининым, и специальном химическом составе, разработка предлагает эффективное удаление отложений внутри труб без их повреждения. Специалисты из Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ разработали детальную процедуру применения этого метода, отметили в пресс-службе.
Отложения тяжелых фракций нефти в трубах — серьезная проблема для нефтедобывающих компаний, которая часто приводит к полной закупорке скважин и прекращению добычи нефти. Стандартные методы требуют остановки работы скважины, извлечения труб, их прочистки и последующей установки оборудования.