В России создали метод очистки нефтяных труб без их извлечения

Основанная на горелке, созданной профессором НГУ Сергеем Сухининым, и специальном химическом составе, разработка предлагает эффективное удаление отложений внутри труб без их повреждения. Специалисты из Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ разработали детальную процедуру применения этого метода, отметили в пресс-службе.

Отложения тяжелых фракций нефти в трубах — серьезная проблема для нефтедобывающих компаний, которая часто приводит к полной закупорке скважин и прекращению добычи нефти. Стандартные методы требуют остановки работы скважины, извлечения труб, их прочистки и последующей установки оборудования.