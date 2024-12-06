В России создали метод поиска археологических объектов с помощью космоса

Современные спутниковые миссии, такие как Landsat, Sentinel, и другие, предоставляют огромный объем данных, которые ученые могут использовать для предварительной оценки территории. Специалисты СГУ доказали, что с помощью этих данных можно обнаружить археологические объекты, которые трудно идентифицировать традиционными методами. К примеру, они могут выявить скрытые под землей структуры, если на поверхности есть признаки изменения растительности или ландшафта, связанные с наличием древних сооружений.

В отличие от человеческого зрения, которое ограничено видимой частью спектра, спутниковые снимки позволяют видеть и анализировать территории в невидимых для нас диапазонах, что значительно улучшает эффективность поиска. Этот метод может быть использован для обнаружения археологических памятников в разных уголках мира, что открывает новые горизонты для археологических исследований.