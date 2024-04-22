В России создали метод проектирования персонализированных эндопротезов

Суть метода заключается в создании пористой структуры протеза, которая адаптируется под конкретного человека. Используя компьютерное моделирование, ученые определяют нагруженные и малонагруженные участки в протезе, а затем модифицируют его внутреннюю структуру, удаляя неактивные элементы. Такой подход позволяет уменьшить объем протеза и повысить его прочность.

Этот метод уже успешно применен для разработки двух типов тазобедренных протезов, объемы которых уменьшились на 9% и 11% соответственно, при сохранении несущей способности. При этом новые эндопротезы обладают лучшей биосовместимостью и устойчивостью к внешним нагрузкам. Также, использование 3D-печати в производстве позволяет создавать высокотехнологичные протезы с оптимизированными характеристиками.

Ученые подчеркивают, что данный метод может быть применен не только для проектирования протезов тазобедренного сустава, но и для других частей тела. Он позволяет создавать высокотехнологичные имплантаты, адаптированные под индивидуальные потребности каждого пациента, что делает процесс восстановления после операции более эффективным и комфортным.