В России
Опубликовано 15 сентября 2025, 08:57
1 мин.

В России создали метод прогнозирования осложнений при шунтировании сердца

Разработка саратовских ученых повысит безопасность кардиоопераций
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ) разработали и запатентовали новый способ прогнозирования осложнений во операций коронарного шунтирования. Метод основан на принципах нечеткой логики и позволяет оперативно оценивать состояние пациента в реальном времени.
В России создали метод прогнозирования осложнений при шунтировании сердца

© Ferra.ru

Алгоритм анализирует параметров пациента и преобразует их в единый интегральный показатель. Это значительно ускоряет диагностику и позволяет хирургам своевременно реагировать на потенциальные риски во время операции, отметили в пресс-службе.

Разработка особенно актуальна для операций реваскуляризации миокарда.

Над проектом работали профессор Сергей Пичхидзе и ассистент Максим Тимофеев из СГТУ совместно с кандидатами медицинских наук Михаилом Шигаевым и Анной Семеновой.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#медицина