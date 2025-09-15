В России создали метод прогнозирования осложнений при шунтировании сердца

Алгоритм анализирует параметров пациента и преобразует их в единый интегральный показатель. Это значительно ускоряет диагностику и позволяет хирургам своевременно реагировать на потенциальные риски во время операции, отметили в пресс-службе.

Разработка особенно актуальна для операций реваскуляризации миокарда.

Над проектом работали профессор Сергей Пичхидзе и ассистент Максим Тимофеев из СГТУ совместно с кандидатами медицинских наук Михаилом Шигаевым и Анной Семеновой.