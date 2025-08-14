В России создали метод снижения отторжения имплантатов

Технология предполагает воздействие на поверхность имплантата высокоэнергетическими ионами азота. Это создаёт молекулярные структуры, к которым могут присоединяться белки организма, делая материал менее заметным для иммунной системы.

Испытания проводились на полиуретановых образцах, используемых для сосудистых стентов и искусственных клапанов. Обработанные имплантаты, вживлённые лабораторным мышам, вызывали значительно меньшую реакцию — толщина фиброзной капсулы вокруг них оказалась в 2−4 раза меньше.

Новый метод может уменьшить необходимость в иммунодепрессантах, которые обычно назначают пациентам с имплантатами. Эти препараты ослабляют защиту организма от инфекций, тогда как ионная обработка решает проблему на уровне самого материала.

По словам исследователей, максимальный эффект достигается при вживлении сразу после обработки.