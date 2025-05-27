В России создали метод точного измерения температуры микросистем

Основой метода стала работа с неорганическими люминофорами на основе соединений CeF3, YF3 и TbF3. Используя свойства ионов церия и тербия, ученые добились высокой чувствительности к температуре в диапазоне от 0 до 200 градусов Цельсия. Это позволяет измерять температуру транзисторов и других микроскопических компонентов в современных микросхемах, что важно для стабильной работы техники, отметили в пресс-службе.

Кроме того, данный метод может быть применен в биологии, например, для изучения температурных процессов в клетках эукариот. Передача энергии между ионами церия и тербия открывает возможности для биовизуализации и даже фотодинамической терапии, особенно в условиях воздействия лечебного ионизирующего излучения.

Полученные люминофоры имеют размер около 19 нанометров и показывают хорошие результаты в плане температурной чувствительности. В дальнейшем исследователи планируют изучить свойства ионной пары Ce3+ и Tb3+ в различных неорганических матрицах, чтобы расширить возможности применения метода.