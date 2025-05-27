В России
Опубликовано 27 мая 2025, 13:30
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В России создали метод точного измерения температуры микросистем

Новый способ поможет контролировать микроустройства и биологию
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали инновационный метод измерения термодинамических параметров очень маленьких объектов размером всего в несколько микрометров. Этот способ основан на люминесцентной термометрии и может применяться для контроля температуры в микроэлектронике, космической отрасли и медицине.
В России создали метод точного измерения температуры микросистем

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Основой метода стала работа с неорганическими люминофорами на основе соединений CeF3, YF3 и TbF3. Используя свойства ионов церия и тербия, ученые добились высокой чувствительности к температуре в диапазоне от 0 до 200 градусов Цельсия. Это позволяет измерять температуру транзисторов и других микроскопических компонентов в современных микросхемах, что важно для стабильной работы техники, отметили в пресс-службе.

Кроме того, данный метод может быть применен в биологии, например, для изучения температурных процессов в клетках эукариот. Передача энергии между ионами церия и тербия открывает возможности для биовизуализации и даже фотодинамической терапии, особенно в условиях воздействия лечебного ионизирующего излучения.

Полученные люминофоры имеют размер около 19 нанометров и показывают хорошие результаты в плане температурной чувствительности. В дальнейшем исследователи планируют изучить свойства ионной пары Ce3+ и Tb3+ в различных неорганических матрицах, чтобы расширить возможности применения метода.