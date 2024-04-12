В России создали метод удаления льда с двигателей самолета во время полета

Опубликовано 12 апреля 2024, 14:12
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В России создали метод удаления льда с двигателей самолета во время полетаC помощью лазера
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) представили новый метод лазерного удаления льда с лопастей вентилятора двигателя во время полета. Это решение, разработанное вузом, поможет сократить риски авиакатастроф и повысить безопасность воздушного транспорта.
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По словам декана аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимира Модорского, новый метод основан на принципе нагрева и вращения, что позволяет удалять лед с лопастей вентилятора. Это предотвратит образование вибраций и повысит надежность работы двигателя.
Разработка представляет собой альтернативу существующим тепловым системам, которые подогревают лишь частично и могут не обеспечить полную очистку лопастей от льда.
Проект, реализованный в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», получил патент на разработку.