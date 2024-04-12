В России создали метод удаления льда с двигателей самолета во время полета

По словам декана аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимира Модорского, новый метод основан на принципе нагрева и вращения, что позволяет удалять лед с лопастей вентилятора. Это предотвратит образование вибраций и повысит надежность работы двигателя.

Разработка представляет собой альтернативу существующим тепловым системам, которые подогревают лишь частично и могут не обеспечить полную очистку лопастей от льда.

Проект, реализованный в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», получил патент на разработку.