В России создали метод упрочнения сварных соединений для реакторов

Руководитель проекта, руководитель НИИ «Вибротехнология» ДГТУ Валерий Лебедев отметил, что технология ВДУ обеспечивает глубокое упрочнение наиболее нагруженных участков сварных швов, повышая их долговечность на 30%. Благодаря этому, сварные соединения становятся более устойчивыми к нагрузкам в процессе работы.

Помимо этого, ученые ДГТУ оптимизировали режимы обработки жаропрочных материалов для предприятий «АЭМ-технологии». Эти усовершенствования позволили увеличить износостойкость режущих инструментов до 2,5 раза и снизить трудоемкость обработки реакторных деталей на 30%.