В России создали метод упрочнения сварных соединений для реакторов

Опубликовано 17 сентября 2024, 13:301 мин.
В России создали метод упрочнения сварных соединений для реакторовНовая технология повышает срок службы материалов
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали технологию волнового деформационного упрочнения (ВДУ) для сварных соединений корпусов атомных реакторов. Этот метод увеличивает прочность и критическую температуру хрупкости соединений, что значительно улучшает их эксплуатационные характеристики.
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Руководитель проекта, руководитель НИИ «Вибротехнология» ДГТУ Валерий Лебедев отметил, что технология ВДУ обеспечивает глубокое упрочнение наиболее нагруженных участков сварных швов, повышая их долговечность на 30%. Благодаря этому, сварные соединения становятся более устойчивыми к нагрузкам в процессе работы.
Помимо этого, ученые ДГТУ оптимизировали режимы обработки жаропрочных материалов для предприятий «АЭМ-технологии». Эти усовершенствования позволили увеличить износостойкость режущих инструментов до 2,5 раза и снизить трудоемкость обработки реакторных деталей на 30%.