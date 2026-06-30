В России создали микро-вертолёт для бойцов: летает ниже деревьев

Вертолёт выполнен по соосной схеме, что обеспечивает высокую манёвренность и надёжность при малых размерах. Минимальная высота полёта снижает риски при падении и делает аппарат менее заметным для дронов-«ждунов» противника. По словам генконструктора ЦКБР Дмитрия Кузякина, техника способна пронести вооружённого бойца от населённого пункта до райцентра и обратно на высоте придорожных столбов.

Для обучения пилотов разработан симулятор-тренажёр, позволяющий отработать навыки до реальных полётов. В ЦКБР подчёркивают, что массовое применение таких машин может изменить тактику на фронте. Технические характеристики не раскрываются, но разработчики уверены, что новый инструмент сделает службу бойцов безопаснее, а их действия — эффективнее. Опыт СВО показывает, что «победа куётся комплексом решений», и микро-вертолёт станет одним из них.

«Специалистами ЦКБР совместно с передовыми инженерными группами России создан новый пилотируемый микро-вертолёт. Принципиально новое изделие способно летать ниже уровня деревьев, маневрируя между препятствиями не хуже спортивного байка. Сегодня оперативное перемещение бойцов в зоне боевых действий осуществляется небольшой и высокопроходимой наземной техникой такой как квадроциклы и мотоциклы-вездеходы. Но у них есть одна проблема: они перемещаются по земле и поэтому зависят от рельефа местности, состояния дорог и уязвимы для мин и дронов-ждунов противника. Они не могут "перемахнуть" через препятствия, водные преграды и лесополосы», — отметил Кузякин.