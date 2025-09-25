В России
Опубликовано 25 сентября 2025, 19:59
1 мин.

В России создали микроигольчатые электроды для точной ЭКГ

Новая разработка превосходит традиционные датчики по компактности
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали новые электроды для медицинской диагностики. Микроигольчатая технология предназначена для снятия электрокардиограммы и фитнес-мониторинга.
Традиционные плоские электроды требуют значительной площади контакта с кожей, а их сигнал может искажаться из-за высокого сопротивления рогового слоя. Это снижает точность измерений и комфорт при длительном ношении.

Новая разработка представляет собой массивы микроигл длиной менее 2 миллиметров. Они минимально инвазивно проникают через поверхностный слой кожи, что позволяет получать более четкий сигнал при меньшей площади контакта.

Исследователи сравнили три типа электродов: стандартные плоские, металлические микроигольчатые и созданные с помощью 3D-печати полимерные микроиглы с металлическим покрытием. Наилучшие результаты показали массивы из 25 полимерных микроигл, которые продемонстрировали сопоставимую точность с традиционными датчиками при площади контакта в 3,7 раза меньше.