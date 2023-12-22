В России создали миниатюрную антенну для морской навигации и связи под водой

Антенна, выполненная из специального материала, работает как магнитный излучатель и преобразует колебания в электромагнитные волны низкой частоты — от 3 до 30 кГц.

Это новое устройство отличается от обычных антенн своей универсальностью. Размером 10−15 см, она может использоваться в морской навигации, общении с подводными лодками и исследованиях ионосферы, на высоте более 100 км над поверхностью Земли. В отличие от вышек-антенн, которые работают в воздухе, эта антенна работает под водой и землей.

Ученые провели успешный эксперимент по передаче сигнала на низких частотах и добились дальности передачи до 100 метров. Сейчас они работают над увеличением дальности передачи сигнала, чтобы улучшить эффективность этого портативного устройства.