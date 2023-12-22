В России создали миниатюрную антенну для морской навигации и связи под водой

В России создали миниатюрную антенну для морской навигации и связи под водойА также для исследования ионосферы
В пресс-службе Новгородского государственного университета сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Нанкинского университета науки и технологий разработали миниатюрную антенну, способную передавать сигналы на низких частотах. Ее можно использовать для морской навигации, пишет ТАСС.
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Антенна, выполненная из специального материала, работает как магнитный излучатель и преобразует колебания в электромагнитные волны низкой частоты — от 3 до 30 кГц.
Это новое устройство отличается от обычных антенн своей универсальностью. Размером 10−15 см, она может использоваться в морской навигации, общении с подводными лодками и исследованиях ионосферы, на высоте более 100 км над поверхностью Земли. В отличие от вышек-антенн, которые работают в воздухе, эта антенна работает под водой и землей.
Ученые провели успешный эксперимент по передаче сигнала на низких частотах и добились дальности передачи до 100 метров. Сейчас они работают над увеличением дальности передачи сигнала, чтобы улучшить эффективность этого портативного устройства.