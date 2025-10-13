В России создали многоразовые капсулы для удаления лактозы из продуктов

Новая технология позволяет использовать фермент многократно, что отличает ее от существующих методов обработки. Капсулы закрепляются на стеклянной поверхности и эффективно расщепляют молочный сахар без изменения вкусовых качеств продукции.

Лабораторные испытания показали, что система сохраняет работоспособность в течение пяти производственных циклов. Это открывает перспективы для снижения себестоимости безлактозной продукции. Технология важна для людей с непереносимостью лактозы, обусловленной отсутствием специфической версии гена LCT

Разработка основана на многолетних исследованиях полимерных микрокапсул, которые ранее адаптировались для медицинских целей и очистки воды.