В России
Опубликовано 10 июля 2024, 15:28
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В России создали мобильное приложение для дизайна интерьера с AR

Программа запатентована
В пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета сообщили, что студенты вуза технологий и управления (ВСГУТУ) создали мобильное приложение для дизайна интерьера с использованием дополненной реальности. Программа, запатентованная и представленная с помощью Unity AR, позволяет визуализировать мебель и декор в реальном времени внутри помещения.
В России создали мобильное приложение для дизайна интерьера с AR

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Приложение позволяет пользователям точно отображать выбранные предметы интерьера с учетом их материала, цвета и размеров, сканируя пространство и визуализируя объекты AR непосредственно в комнате. Кроме того, в разработке реализована функция агрегатора мебельных магазинов, что позволяет пользователям сравнивать различные предложения в одном приложении, отметили в пресс-службе.

Авторы приложения, выпускники кафедры «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» ВСГУТУ, подчеркнули его универсальность и применимость для мебельных магазинов, дизайнерских компаний и образовательных учреждений. Пользователи могут получить реалистичное представление о будущем интерьере, визуализируя предметы с учетом их физических параметров в среде своего помещения.