В России создали мобильное приложение для дизайна интерьера с AR

Приложение позволяет пользователям точно отображать выбранные предметы интерьера с учетом их материала, цвета и размеров, сканируя пространство и визуализируя объекты AR непосредственно в комнате. Кроме того, в разработке реализована функция агрегатора мебельных магазинов, что позволяет пользователям сравнивать различные предложения в одном приложении, отметили в пресс-службе.

Авторы приложения, выпускники кафедры «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» ВСГУТУ, подчеркнули его универсальность и применимость для мебельных магазинов, дизайнерских компаний и образовательных учреждений. Пользователи могут получить реалистичное представление о будущем интерьере, визуализируя предметы с учетом их физических параметров в среде своего помещения.