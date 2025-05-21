В России создали мобильную систему для диагностики рельсов

В отличие от существующих ультразвуковых установок, которые требуют постоянного участия человека, новая система работает с минимальным участием оператора. Это особенно важно при обследовании протяженных участков железной дороги, где сегодня требуется больше времени и ресурсов.

Сама установка представляет собой компактную тележку с датчиками. Она перемещается по рельсам и отслеживает состояние поверхности головки рельса. В ее основе лежит технология вихревых токов — она позволяет выявлять трещины за счет фиксации изменений в магнитном поле.

Разработка уже прошла первые испытания. Устройство протестировали совместно с компанией «Евраз» на участках железной дороги в Алтайском крае и в районе города Обь под Новосибирском. Сейчас система находится на этапе доработки, но уже продемонстрировала свою эффективность.

Как отмечают представители университета, подобных систем в России пока не производят.