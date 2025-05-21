В России
Опубликовано 21 мая 2025, 22:47
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В России создали мобильную систему для диагностики рельсов

Разработка из Новосибирска уже прошла полевые испытания
Ученые из Сибирского государственного университета путей сообщения разработали новую систему для обследования железнодорожных рельс. Она позволяет находить и измерять трещины на поверхности с помощью анализа изменений магнитного поля. Разработка предназначена для замены зарубежных аналогов и отличается высокой мобильностью.
В России создали мобильную систему для диагностики рельсов

© Ferra.ru

В отличие от существующих ультразвуковых установок, которые требуют постоянного участия человека, новая система работает с минимальным участием оператора. Это особенно важно при обследовании протяженных участков железной дороги, где сегодня требуется больше времени и ресурсов.

Сама установка представляет собой компактную тележку с датчиками. Она перемещается по рельсам и отслеживает состояние поверхности головки рельса. В ее основе лежит технология вихревых токов — она позволяет выявлять трещины за счет фиксации изменений в магнитном поле.

Разработка уже прошла первые испытания. Устройство протестировали совместно с компанией «Евраз» на участках железной дороги в Алтайском крае и в районе города Обь под Новосибирском. Сейчас система находится на этапе доработки, но уже продемонстрировала свою эффективность.

Как отмечают представители университета, подобных систем в России пока не производят.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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