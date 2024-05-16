В России создали мобильную установку для ремонта вертолетных лопастей

Опубликовано 16 мая 2024, 20:45
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В России создали мобильную установку для ремонта вертолетных лопастейВ несколько этапов
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов НИЦ «Курчатовский институт» создали мобильную установку, способную проводить ремонт лопастей вертолетов на месте. Это новшество позволит существенно сократить время и затраты на ремонт, так как теперь нет необходимости отправлять поврежденные детали на специализированные предприятия.
В пресс-службе научного центра отметили, что ремонт с использованием установки включает несколько этапов, таких как анализ повреждений, удаление поврежденных слоев и восстановление покрытия. Такой подход особенно актуален для оперативного восстановления лопастей вертолетов, что поможет сократить время простоя техники и обеспечить ее более эффективное использование в полевых условиях.
Новая технология обещает значительное улучшение процесса обслуживания вертолетов, что важно для обеспечения безопасности полетов и поддержания оперативности в воздушных операциях.