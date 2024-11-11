В России создали модель для безопасной работы ядерных реакторов будущего

Традиционные атомные реакторы используют воду в качестве теплоносителя, но для реакторов на быстрых нейтронах требуется более сложный теплоноситель, такой как расплав свинца-висмут. Проблема заключается в том, что такой металл агрессивно взаимодействует с металлическими элементами реактора, растворяя их. Для защиты от этого явления ученые добавляют в теплоноситель кислород, создавая защитную оксидную пленку на поверхности металлов.

Разработанная модель позволяет предсказать поведение оксидной пленки в различных условиях, ускоряя процесс испытаний реакторных конструкций. Это сокращает время, необходимое для тестирования и улучшения безопасности реакторов на быстрых нейтронах.