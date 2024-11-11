В России создали модель для безопасной работы ядерных реакторов будущего

Опубликовано 11 ноября 2024, 19:081 мин.
В России создали модель для безопасной работы ядерных реакторов будущегоНовая разработка ускорит создание реакторов на быстрых нейтронах
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что ученые вуза разработали математическую модель для безопасной эксплуатации ядерных реакторов на быстрых нейтронах, использующих тяжелый жидкометаллический теплоноситель. Технология имеет большое значение для будущего атомной энергетики, поскольку такие реакторы могут стать основой новой генерации ядерных технологий.
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Традиционные атомные реакторы используют воду в качестве теплоносителя, но для реакторов на быстрых нейтронах требуется более сложный теплоноситель, такой как расплав свинца-висмут. Проблема заключается в том, что такой металл агрессивно взаимодействует с металлическими элементами реактора, растворяя их. Для защиты от этого явления ученые добавляют в теплоноситель кислород, создавая защитную оксидную пленку на поверхности металлов.
Разработанная модель позволяет предсказать поведение оксидной пленки в различных условиях, ускоряя процесс испытаний реакторных конструкций. Это сокращает время, необходимое для тестирования и улучшения безопасности реакторов на быстрых нейтронах.