В России создали модель для энергоэффективной сушки древесных отходов

Опубликовано 08 августа 2026, 23:331 мин.
В России создали модель для энергоэффективной сушки древесных отходовРазработка рассчитывает процесс с точностью до 5%
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые Инженерной школы энергетики вуза совместно с коллегами из Московского авиационного института (МАИ) разработали математическую модель, которая помогает точнее рассчитывать процессы сушки древесной биомассы. Точность моделирования достигает 5%, что позволит создавать более энергоэффективные сушильные установки, пишет ТАСС.
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Эксперименты показали, что при толщине слоя древесных отходов более 50 мм внутри возникают повторные процессы испарения и конденсации, из-за чего материал неравномерно нагревается и охлаждается. При меньшей толщине таких эффектов почти нет.
Исследователи предлагают сушить древесную биомассу слоем 1,25 мм с использованием конвейерной подачи. Такой подход позволит снизить энергозатраты на удаление влаги и повысить эффективность подготовки древесных отходов для использования в возобновляемой энергетике, отметили в пресс-службе.