В России создали модель для энергоэффективной сушки древесных отходов

Эксперименты показали, что при толщине слоя древесных отходов более 50 мм внутри возникают повторные процессы испарения и конденсации, из-за чего материал неравномерно нагревается и охлаждается. При меньшей толщине таких эффектов почти нет.

Исследователи предлагают сушить древесную биомассу слоем 1,25 мм с использованием конвейерной подачи. Такой подход позволит снизить энергозатраты на удаление влаги и повысить эффективность подготовки древесных отходов для использования в возобновляемой энергетике, отметили в пресс-службе.