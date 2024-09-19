В России создали модель для повышения эффективности суперконденсаторов

Опубликовано 19 сентября 2024, 18:211 мин.
В России создали модель для повышения эффективности суперконденсаторовДля электроники и автомобилей
Российские физики разработали детализированную математическую модель, описывающую структуру двойного электрического слоя внутри суперконденсаторов. Эта разработка, как сообщается в пресс-службе НИУ ВШЭ, ускорит создание более эффективных суперконденсаторов для портативной электроники и автомобилей.
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Моделирование позволяет предсказывать поведение дифференциальной электрической емкости, что сложно измерить в экспериментальных условиях. Новая модель учитывает множество факторов, влияющих на работу электрохимических устройств, таких как взаимодействие ионов и молекул воды, пространственные ограничения и электрические поля, отметили в пресс-службе.
Суперконденсаторы способны быстро накапливать и выделять большое количество энергии, что снижает нагрузку на литий-ионные аккумуляторы в электромобилях и уменьшает риск перегрева.