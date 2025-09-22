В России создали модель для прогнозирования доставки лекарств в легкие

Традиционные подходы рассматривали упрощенные случаи однородных капель, что не позволяло достоверно прогнозировать поведение сложных многокомпонентных препаратов. Новая модель учитывает нестационарный тепловой поток и движение во влажном газе, что особенно важно для адресной доставки лекарств в конкретные участки легких.

Разработка основана на аналитическом решении уравнений тепломассопереноса и позволяет прогнозировать распределение температур и концентраций компонентов внутри капли и в окружающей среде. Модель уже прошла проверку сравнением с экспериментальными данными по испарению капель вода-этанол.

Исследование проводилось совместно с специалистами Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе и Университета Бергамо при поддержке Российского научного фонда.