В России создали модель для прогнозирования изменений костной ткани

Особый интерес вызывает применение модели в стоматологии, где часто возникают проблемы с костной тканью в области зубочелюстной системы. Ученые ПНИПУ разработали метод, который позволит врачам более эффективно планировать лечение и реабилитацию пациентов с заболеваниями данной области. Создание программного обеспечения для врачей находится в стадии разработки.

Эта модель открывает новые перспективы для исследования костной ткани и прогнозирования результатов лечения. Она позволит специалистам более точно определять параметры структуры кости у каждого пациента и адаптировать лечение под его индивидуальные потребности.