В России создали модель для прогнозирования изменений костной ткани

Опубликовано 25 марта 2024, 18:33
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В России создали модель для прогнозирования изменений костной тканиВ области зубочелюстной системы
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали математическую модель, которая поможет понять, как изменяется губчатая костная ткань человека под воздействием различных факторов. Эта структура составляет значительную часть скелета и играет важную роль в его функционировании. Модель позволяет предсказывать, какие адаптационные изменения могут произойти в костной ткани при оперативном вмешательстве или из-за патологий.
Особый интерес вызывает применение модели в стоматологии, где часто возникают проблемы с костной тканью в области зубочелюстной системы. Ученые ПНИПУ разработали метод, который позволит врачам более эффективно планировать лечение и реабилитацию пациентов с заболеваниями данной области. Создание программного обеспечения для врачей находится в стадии разработки.
Эта модель открывает новые перспективы для исследования костной ткани и прогнозирования результатов лечения. Она позволит специалистам более точно определять параметры структуры кости у каждого пациента и адаптировать лечение под его индивидуальные потребности.