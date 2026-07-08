В России создали модель для прогнозирования распространения туберкулеза

Опубликовано 08 июля 2026, 14:461 мин.
В России создали модель для прогнозирования распространения туберкулезаРазработку проверили на пяти регионах
Российские ученые создали математическую модель, которая помогает прогнозировать распространение туберкулеза в регионах страны. Разработку проверили на данных пяти субъектов с высоким уровнем заболеваемости: Республики Алтай, Новосибирской области, Забайкальского края, Иркутской области и Республики Тыва, пишет ТАСС.
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По словам доктора физико-математических наук, сотрудника университета «Сириус» Ольги Криворотько, модель учитывает не только активные случаи заболевания, но и людей со скрытой формой инфекции, которая может перейти в открытую. При расчетах используются показатели заразности туберкулеза и данные по выявленным случаям болезни.
Исследователи установили, что на распространение инфекции влияют качество медицинского выявления контактов, охват населения рентген-обследованиями и применение точных методов диагностики. Также модель учитывает лекарственно устойчивые штаммы бактерий, распространенные в некоторых регионах. Расширение диагностики может повысить эффективность борьбы с заболеванием, отметила Криворотько.