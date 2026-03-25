В России создали модель для точного прогноза доставки лекарственного аэрозоля

Ученые проанализировали динамику аэрозоля от рта до бронхов третьего порядка при разных температурах, скоростях ингаляции и индивидуальной анатомии. Выяснилось, что больше всего частиц оседает в гортани, меньше всего в трахее. Из-за асимметрии бронхов распределение лекарства между правым и левым бронхом может отличаться до 60 процентов. Основная масса частиц, достигающих цели, имеет размер от 1 до 5 микрометров.

Сравнение способов доставки показало, что ингаляторы мягкого тумана обеспечивают 80 процентов частиц подходящего размера для глубокого проникновения в легкие. У небулайзеров эффективность зависит от положения устройства. Дозированные ингаляторы работают непредсказуемо: до 60 процентов частиц оседает во рту.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. В нем принимали участие ученые Томского политехнического университета, Сеченовского университета и Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН.