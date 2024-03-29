В России создали модель для защиты глаз от лазерного излучения

Этот проект, поддержанный грантом Президентской программы Российского научного фонда, основан на анализе органических соединений, способных поглощать лазерное излучение. Исследователи изучили фталоцианины, используемые в качестве красителей и пигментов. Они определили, что эти соединения способны поглощать лазерные импульсы, предотвращая их воздействие на глаза.

С использованием специального алгоритма ученые могут предсказывать эффективность поглощения лазерного излучения различными веществами. Это открывает возможности для создания оптических устройств, защищающих глаза от опасных лазерных лучей на производстве.

Руководитель проекта, Александр Толбин, отмечает, что новая модель поможет разработать более эффективные методы защиты от лазерного излучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.