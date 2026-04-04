В России создали модель, имитирующую работу вкусовых рецепторов

Модель подают виртуальное вещество с заданной концентрацией. Рецепторы активируются, и мембрана клетки меняет потенциал. При достижении порога генерируется короткий электрический импульс (спайк). Он превращается в бинарный код и передается по нейронной сети через механизм выделения глутамата.

Ученые обучили модель различать приятность вкуса и отличать чистый вкус от смешанного. Исследователи планируют добавить в систему обоняние, ввести тормозные нейроны и углубить внутриклеточную сигнализацию. Это поможет лучше понять механизмы нарушений вкуса при заболеваниях, в том числе после ковида.