В России создали модель, имитирующую работу вкусовых рецепторов

Опубликовано 04 апреля 2026, 23:421 мин.
В России создали модель, имитирующую работу вкусовых рецепторовРазработка поможет изучить потерю вкуса при ковиде
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Нижегородского государственного университета создали первую в мире многоуровневую компьютерную модель вкусового рецептора. Система имитирует путь от попадания вещества на язык до формирования нервного импульса в мозге.
Модель подают виртуальное вещество с заданной концентрацией. Рецепторы активируются, и мембрана клетки меняет потенциал. При достижении порога генерируется короткий электрический импульс (спайк). Он превращается в бинарный код и передается по нейронной сети через механизм выделения глутамата.
Ученые обучили модель различать приятность вкуса и отличать чистый вкус от смешанного. Исследователи планируют добавить в систему обоняние, ввести тормозные нейроны и углубить внутриклеточную сигнализацию. Это поможет лучше понять механизмы нарушений вкуса при заболеваниях, в том числе после ковида.