В России создали модель химической реакции для нового резервуарного компьютера

Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования ЛЭТИ, Тимур Каримов, объяснил, что разработанная модель основана на химических процессах реакции Белоусова-Жаботинского. Она обладает уникальной особенностью изменения параметров раствора колебательным способом после смешивания реагентов.

Эта новая модель представляет собой перспективу для создания компьютера нового типа, где информация будет обрабатываться химическими реакциями, а не на традиционных чипах на кремнии. Ученым предоставлен грант Российского научного фонда для дальнейших исследований в этом направлении.

Это открывает потенциал для создания компьютеров с принципиально новыми методами обработки информации, не связанными с традиционной микроэлектроникой, что имеет важное значение для развития вычислительной технологии.