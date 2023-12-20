В России создали модель химической реакции для нового резервуарного компьютера

В России создали модель химической реакции для нового резервуарного компьютераС помощью коллебаний будет кодироваться информация
Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» представили инновационную модель химической реакции, которая может стать основой для создания резервуарного компьютера. Этот уникальный компьютер будет функционировать на основе химических веществ, таких как серная кислота, малоновая кислота, вода и ферроин, используя их колебания для кодирования информации, пишет ТАСС.
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Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования ЛЭТИ, Тимур Каримов, объяснил, что разработанная модель основана на химических процессах реакции Белоусова-Жаботинского. Она обладает уникальной особенностью изменения параметров раствора колебательным способом после смешивания реагентов.
Эта новая модель представляет собой перспективу для создания компьютера нового типа, где информация будет обрабатываться химическими реакциями, а не на традиционных чипах на кремнии. Ученым предоставлен грант Российского научного фонда для дальнейших исследований в этом направлении.
Это открывает потенциал для создания компьютеров с принципиально новыми методами обработки информации, не связанными с традиционной микроэлектроникой, что имеет важное значение для развития вычислительной технологии.